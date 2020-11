GP Bahrein F1, Sebastian Vettel: Novos pneus “são piores do que os atuais”

Sebastian Vettel é outro dos pilotos a criticar os novos composto da Pirelli para 2021. Depois de Lewis Hamilton (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS), Vettel é da opinião que não houve evolução em relação aos pneus que se utiliza atualmente.

No Grande Prémio do Bahrein, foi dado aos pilotos a oportunidade de testarem compostos para 2021 desenvolvidos pela Pirelli. Em declarações ao motorsport.com, Sebastian Vettel afirmou: “Não é um passo em frente. É mais o oposto. Foi uma oportunidade, mas, espero não ver estes pneus novamente. São piores do que os atuais”

“Se a única opção for manter os pneus de 2019 para 2021, sim, prefiro essa opção. Se temos um pneu que não nos dá mais do que o atual, não devemos mudar”, explicou Sebastian Vettel.