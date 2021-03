GP Bahrein F1: Sebastian Vettel chamado novamente aos Comissários

O início da carreira de Sebastian Vettel com a Aston Martin não está a correr como desejado, já que na qualificação para o Grande Prémio do Bahrein, não conseguiu passar da Q1. Duas interrupções e consequentes bandeiras amarelas em pista, devido ao pião de Nikita Mazepin e à paragem em pista do Ferrari de Carlos Sainz, ‘tramaram-no’. Foi posteriormente ilibado pelos Comissários por alegado desrespeito por duplas bandeiras amarelas, mas embora os Comissários tenham declarado anteriormente que não era necessária qualquer outra ação contra Vettel, Esteban Ocon, Lance Stroll e George Russell após a telemetria ter mostrado que tomaram as medidas adequadas, nova presença perante os Comissários está prevista para esta manhã, devido ao incidente de Mazepin. Caso se verifique que Vettel violou as regras, tem pela frente uma potencial perda de cinco lugares na grelha, e pontos de penalização na super-licença. Resta aguardar.