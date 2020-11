GP Bahrein F1: Safety-Car em pista após acidente de Lance Stroll

Lance Stroll tocou em Daniil Kvyat, acabando com o RP20 virado ao contrário. O piloto já saiu do carro e está bem. O safety-car está em pista.

Não está fácil este Grande Prémio do Bahrein. Depois do acidente de Romain Grosjean, desta feita foi a vez de Lance Stroll colidir com Daniil Kvyat – que também esteve envolvido no incidente de Grosjean – quando o AlphaTauri tentou ‘meter’ por dentro na Curva 8. O impacto dos pneus era inevitável e o Racing Point foi catapultado capotando.