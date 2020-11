GP Bahrein F1: Romain Grosjean está bem…

Romain Grosjean sofreu um toque pouco depois da partida do GP do Bahrein e teve um pavoroso acidente em que o seu Haas se partiu ao meio depois de se incendiar. Está no centro médico, tem queimaduras menores nas mãos e nos tornozelos, mas de resto está bem.

“Ele parece estar bem”, disse o chefe da Haas, Gunther Steiner. “Quero agradecer às equipas de salvamento, eles chegaram lá muito rapidamente – os marshalls e o pessoal da FIA fizeram um excelente trabalho. Foi assustador. Ele safou-se bem, penso eu…”, disse.