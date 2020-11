GP Bahrein F1: Ricciardo “indignado” com repetições do acidente de Grosjean

Daniel Ricciardo diz que se sentiu “indignado” com as repetições do acidente de Romain Grosjean produzidas pela Fórmula 1. Para além disso, Ricciardo diz que é uma falta de respeito perante a família de Romain Grosjean.

À Ziggo Sport, Ricciardo afirmou: “Quero expressar a minha indignação e desapontamento com a Fórmula 1. A forma como o acidente do Grosjean foi transmitido, com todas aquelas repetições, acho que foi uma falta de respeito perante a família dele e perante todas as nossas famílias”.

“Na preparação voltar a correr, tudo o que se via na televisão era uma bola de fogo e um carro partido a meio. Quer dizer, podemos ver isso amanhã, mas não era preciso ser hoje. Isto é brincar com as nossas emoções”, finalizou Ricciardo.