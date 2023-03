GP Bahrein F1: Red Bull continua a ser a melhor | AutoSport

A Red Bull é neste momento a equipa mais forte do plantel, seja qual for a perspetiva de análise que olhemos. Apesar de Max Verstappen e Sergio Perez terem demorado algum tempo para se colocarem onde pretendiam – e não o conseguiram totalmente – já ficou claro para todos que é a Red Bull a equipa a bater este fim de semana, tal como era na segunda metade do campeonato de 2022. O pouco que foi visto até aqui mostra mais do mesmo, a Mercedes com problemas sérios, a Ferrari a tardar em mostrar algo mais (é uma incógnita neste momento) e isso abriu espaço a que a Aston Martin se mostrasse e a Red Bull se assumisse, de novo como a equipa da frente.

E ainda falta olhar para o que estão a fazer a McLaren e a Alpine, sendo que neste momento até atrás da Haas estão… mas isso fica para outro artigo.

Na Red Bull, o carro reagiu sempre bem às mudanças que os dois pilotos foram fazendo durante os dois treinos, e ficou claro no final que o carro evoluiu nas duas sessões. Max Verstappen disse que foi ganhando confiança à medida que “sentia o carro mais ligado”.

Os dados dão claramente a Red Bull no topo, tanto em simulações de um volta como de stints longos. A vantagem andará entre 0.34s na qualificação e 0.46s em ritmo de corrida. São também os mais rápidos de todos nas curvas de velocidades mais baixas.