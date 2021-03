GP Bahrein F1: Red Bull ‘confirmada’ na frente, qualificação é às 15h00

Ao liderar as três sessões de treinos livres já poucos duvidam que Max Verstappen (Red Bull) é o mais rápido em pista, mas como bem se viu neste terceiro treino livre, que costumava ser bem mais fidedigno quanto ao que pode ser a qualificação. Desta feita não o foi, houve muita gente a esconder o seu ‘jogo’, agora resta saber quem, e isso vamos sabê-lo daqui a cerca de três horas. Para já e de acordo com dados calculados a partir dos melhores setores de cada piloto nos treinos livres, com a inclusão de alguma ponderação, eis como estamos.