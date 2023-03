GP Bahrein F1: Recorde a grelha de partida | AutoSport

A Red Bull e a Ferrari reservaram para si as primeiras duas filas da grelha de partida para a corrida do Grande Prémio do Bahrein, tendo sido Max Verstappen o piloto mais rápido de uma sessão de qualificação que nos mostrou um pelotão muito compacto.

Esperam-se algumas surpresas para a corrida, mas a Red Bull é a equipa a “abater” pela concorrência.