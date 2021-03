GP Bahrein F1: Quem ‘venceu’ o primeiro ‘confronto’ entre colegas de equipa…

Depois duma sessão em que, tal como já se esperava desde os testes do Bahrein, a Red Bull colocou o seu carro na frente, por intermédio de Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B), mas o que queremos analisar neste artigo é o primeiro confronto do ano de colegas de equipa.

Na Red Bull, logicamente, Verstappen bateu Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B), que foi sexto, por 0.677s.

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) foi segundo e bateu Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) por dois décimos. A primeira surpresa. O campeão está com mais dificuldades no carro do que o seu colega de equipa.

Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M) foi terceiro a 0.503s da frente e bateu

Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes MCL35M) por meio segundo.

Charles Leclerc (Ferrari SF21) foi quinto, Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21), oitavo, ficaram separados por três décimos.

Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02) foi sétimo, Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda AT02), 14, ficaram separados por 1.1s.

Estiveram bem os Alfa Romeo com Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41) em 10º na frente de Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41), separados por três décimos.

alguma desilusão na Aston Martin, Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes AMR21) foi apenas 12º, com Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes AMR21) logo a seguir, ficaram separados por menos de um décimo.

Outra surpresa, a Alpine com Esteban Ocon (Alpine-Renault A521) em 15º logo na frente de Fernando Alonso (Alpine-Renault A521), separados por três décimos.

Os dois Williams ficaram na frente dos dois Haas.

George Russell (Williams-Mercedes FW43B) foi 17º e bateu Nicholas Latifi (Williams-Mercedes FW43B) por dois décimos.

Mick Schumacher (Haas-Ferrari VF-21) foi 29º e bateu Nikita Mazepin (Haas-Ferrari VF-21) por quatro décimos.

Esta é uma comparação direta entre colegas de equipas, fica por dizer que não sabemos se o trabalho em pista foi semelhante, as cargas de combustível, e nos tempos à geral, tudo depende do trabalho que as equipas estiveram a fazer. Só amanhã depois do terceiro treino livre teremos uma ideia do que pode suceder na qualificação. Seja como for, estes registos dão algumas pistas…