GP Bahrein F1: quantos na luta pelo pódio?

O segundo pelotão tem animado muito a Fórmula 1, ao ponto do Autosport lhe dar um ‘tratamento’ à parte nas suas reportagens, pois, lá na frente as coisas (leia-se luta pelas vitórias) têm estado reduzidas a duas equipas, algumas vezes a dois pilotos, muitas vezes, luta só existe nas primeiras voltas. Nos últimos cinco anos, só a Mercedes (11 vezes), Ferrari (4) e Red Bull (2) ocuparam o pódio no GP do Bahrein.



Mas o segundo pelotão tem sido bem diferente, especialmente o ano passado em que tudo se decidiu apenas na última corrida do ano. Portanto, e apesar da Red Bull e da Mercedes parecerem estar à frente, parece também haver pelo menos cinco equipas capazes de lutar pela dianteira do segundo pelotão, e de aproveitar corridas anárquicas para brilhar. Foi o caso da Alpha Tauri (Monza) e Racing Point (Sakhir) que obtiveram triunfos.

Seja como for, McLaren, Aston Martin, Alpine, Alpha Tauri e Ferrari, não forçosamente por esta ordem, estão a preparar-se para uma grande luta em pista. Agora é que vamos começar a ver como param as modas.

A McLaren teve indiscutivelmente o teste de pré-época mais forte dessas cinco equipas, tende a realizar boas corridas no Bahrein (Lando Norris e Carlos Sainz foram 4º e 5º na época passada) e tem novas unidades de potência Mercedes para ajudar Lando Norris e Daniel Ricciardo neste circuito sensível à potência dos motores.



Mas há muito mais, pois ainda não sabemos o que são capazes a Aston Martin, a Ferrari pareceu muito melhor nos testes do que o ritmo que tinha quando terminou 2020, a Alpha Tauri parece mais forte, embora tenha um rookie, Yuki Tsunoda. A Alpine tem agora Fernando Alonso. Está tudo em aberto para já, no domingo à tarde já teremos uma ideia melhor do que pode ser o ano…

Pódios dos últimos cinco anos:

Mercedes – 11

Ferrari – 4

Red Bull – 2