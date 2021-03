GP Bahrein F1, Q3: Primeira pole-position do ano para Max Verstappen

Grande qualificação tivemos neste primeiro Grande Prémio do ano, com muito equilíbrio em pista e algumas surpresas. Max Verstappen (Red Bull RB16B/Honda) guardou o melhor para o fim e bateu Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) por 0.388s já depois do cronómetro regressivo ter chegado a zero. Hamilton tinha saltado para primeiro pouco antes, mas o holandês ainda tinha mais um trunfo na ‘manga’.

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) foi terceiro a 0.589s, na frente de Charles Leclerc (Ferrari SF21), numa grande qualificação para a Ferrari, dentro do contexto. excelente qualificação também para Pierre Gasly (AlphaTauri AT02/Honda), quinto na frente de Daniel Ricciardo (McLaren MCL35M/Mercedes), Lando Norris (McLaren MCL35M/Mercedes), Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21), Fernando Alonso (Alpine A521/Renault) e Lance Stroll (Aston Martin AMR21/Mercedes).

Na primeira fase da qualificação, as primeiras surpresas, com a eliminação de Esteban Ocon (Alpine A521/Renault) e Sebastian Vettel (Aston Martin AMR21/Mercedes). Na Q2, a surpresa veio da eliminação de Sergio Pérez (Red Bull RB16B/Honda).

No final da primeira série de voltas, Max Verstappen (Red Bull RB16B/Honda) bateu Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) por apenas 0.023s, com um surpreendente Pierre Gasly (AlphaTauri AT02/Honda) em terceiro, a 0.488s. Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) era quarto a 0.690s, seguindo-se Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21), Daniel Ricciardo (McLaren MCL35M/Mercedes), Lando Norris (McLaren MCL35M/Mercedes), com Lance Stroll (Aston Martin AMR21/Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari SF21) e Fernando Alonso (Alpine A521/Renault) a não registarem tempos.

Q2: Sergio Pérez eliminado na Q2

Carlos Sainz conseguiu regressar às boxes e o problema que afetou no final da Q1 não pareceu incomodar os engenheiros. Valtteri Bottas foi o primeiro a fazer tempo na Q2, sendo que a maioria calçou pneus médios para tentar levar esse conjunto para o arranque da corrida de amanhã.

Lewis Hamilton fez o melhor tempo na primeira volta lançada e ficou à frente de Max Verstappen. Bottas era terceiro, seguido de Lando Norris e Carlos Sainz. Sergio Pérez e Daniel Ricciardo viram os seus tempos anulados por ultrapassarem os limites de pista.

Na zona de despromoção estavam Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Ricciardo, Pérez e George Russell, que ainda não tinha ido para a pista por ter feito uma volta extra na Q1 com pneus macios usados. Mercedes fez as voltas que contaram com pneus médios tal como Verstappen, mas o destaque foi para os Ferrari que colocaram os dois carros no topo da tabela, à frente de Hamilton, Norris e Bottas. De fora na Q2 ficaram Pérez (tentou fazer volta com médios), Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen e Russell.

Q1: Vettel e Ocon fora da Q2

George Russell (Williams-Mercedes FW43B) foi o primeiro a ir para a pista seguido dos Haas, mas abortou a sua primeira tentativa, ao mesmo tempo que Nikita Mazepin (Haas-Ferrari VF-21) fez um pião na sua primeira tentativa, entregando a Mick Schumacher (Haas-Ferrari VF-21) a “honra” de fazer o primeiro tempo da sessão.

Quando faltavam 12 minutos para o fim da época as boxes abriram-se e todos os carros saíram para a pista. Nas primeiras voltas lançadas Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) fez o melhor tempo mas Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda AT02) foi destaque por bater Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) que ficou com o terceiro tempo, à frente de Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02) e Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B).

Verstappen com um pequeno erro terá danificado o fundo plano do carro o que custa sempre alguma performance.

Na zona de eliminação ficavam Esteban Ocon (Alpine-Renault A521), Nicholas Latifi (Williams-Mercedes FW43B), George Russell, Mazepin e Schumacher. Alpine, Aston Martin, Alfa Romeo estavam fora do top 10.

Na segunda tentativa Mazepin voltou a fazer um pião atrapalhando a volta de vários pilotos. Vimos melhorias de tempos mas o mais importante vimos cinco pilotos fora da qualificação, Ocon, Latifi, Schumacher, Mazepin e Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes AMR21). Há voltas a serem investigados por terem melhorado tempo sob bandeiras amarelas.

Também Carlos Sainz está com problemas com o carro parado em pista com problemas no motor.

