GP Bahrein F1, Q3: Lewis Hamilton conquista a pole position

Na pole position para o Grande Prémio do Bahrein está Lewis Hamilton, que conquista a décima pole em 2020 fazendo um tempo de 1:27.264s. Na primeira fila, ficando a 0.289s ficou Valtteri Bottas, colocando assim a Mercedes nos dois primeiros lugares.

Na segunda fila da grelha de partida para a corrida de amanhã ficaram ambos os Red Bull Racing. Max Verstappen, a 0.414s de Hamilton, foi terceiro e Alex Albon, a 1.010s do tempo mais rápido, foi quarto classificado.

Na luta pela terceira posição nos Construtores, Sergio Pérez foi o melhor dos Racing Point, na quinta posição, com Daniel Ricciardo em sexto, partindo ao lado do mexicano, na terceira linha da grelha de partida. Esteban Ocon (7º) divide a quarta fila da grelha de partida com Pierre Gasly (8º).

Lando Norris foi nono enquanto Daniil Kvyat fechou os dez primeiros, com um tempo de 1:28.618s, ficando a 1.354s do tempo mais rápido.

