GP Bahrein F1, Q2: Lando Norris eliminado | AutoSport

No topo da tabela de tempos, os cinco primeiros ficaram separados por 0.2s e eliminados foram Lando Norris, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda e Alex Albon, sem tempo registado na Q2.

O tempo da pole position da temporada passada já foi batido ainda na Q2 do Grande Prémio do Bahrein de 2023, comprovando a melhoria dos carros deste ano.

A Q2 começou sem qualquer piloto a sair para a pista nos primeiros minutos. Quando 14 dos 15 pilotos saíram – Albon ficou na box – todos tinham os pneus macios montados nos monolugares.

Após as primeiras tentativas, Max Verstappen registava o tempo mais rápido em 1:30.503s, seguido de Sergio Pérez, Lewis Hamilton, George Russell e Fernando Alonso. Mas Carlos Sainz (6º), Charles Leclerc (7º), Nico Hülkenberg (8º) e Lando Norris (10º) tinham concluídos as suas voltas com pneus usados.

Em zona de eliminação estavam Zhou Guanyu, Lance Stroll, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda, enquanto Alex Albon saía sozinho para a pista para a sua única tentativa. O piloto da Williams estragou a sua volta com um saída de pista, tendo muita dificuldade em muitas curvas para segurar a frente do FW45.

Numa situação de risco estava Lando Norris quando começavam as últimas tentativas de voltas rápidas. Hülkenberg subiu ao terceiro posto, enquanto Leclerc completou a Q2 com o melhor tempo registado, em 1:30.282s.

Eliminados foram Lando Norris, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda e Alex Albon, sem tempo registado na Q2.