GP Bahrein F1, Q2: Lance Stroll, pole na Turquia, eliminado na Q2

Na Q2 do Grande Prémio do Bahrein Carlos Sainz foi o primeiro a não se conseguir apurar para a Q3. O monolugar do espanhol ficou parado na reta da meta, levando à desistência do espanhol. Assim, Sainz parte da 15º posição para a corrida de amanhã.

No final da sessão, ambos os Ferrari também não conseguiram chegar à Q3. Sebastian Vettel foi 11º, ficando a 0.141s do 10º lugar ocupado por Pierre Gasly. Já Charles Leclerc parte atrás do companheiro de equipa, ficando na 12º posição. O piloto da pole position na Turquia, Lance Stroll, ficou-se pela Q2 no Bahrein, partindo para a corrida de amanhã na 13º posição. George Russell parte de 14º para a corrida de amanhã.

Na frente, Lewis Hamilton foi o mais rápido com um tempo de 1:27.586s. Atrás do britânico ficou Max Verstappen a 0.439s e Valterri Bottas a 0.477s.