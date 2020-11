GP Bahrein F1, Q2: Carlos Sainz parado no final da reta da meta

Carlos Sainz ficou parado no final da reta da meta, interrompendo assim a Q2 do Grande Prémio do Bahrein. No onboard do espanhol, deu para ver que as rodas traseiras do MCL35 bloquearam, combinado com um problema de caixa no carro do espanhol. Ainda ninguém colocou tempos na tabela da Q2, quando faltam 9:10 minutos para o final.