GP Bahrein F1, Q1: George Russell ‘elimina’ Alfa Romeo

Na Q1 do Grande Prémio do Bahrein não conseguiram apurar-se para a Q2 os Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi (16º) e Kimi Räikkönen (17º), os Haas de Kevin Mangnussen (18º) e Romain grosjean (19º) e o Williams de Nicholas Latifi, que parte de último, fazendo um tempo de 1:30.182s, ficando a 1.839s do tempo de Lewis Hamilton.

George Russel, mais uma vez, consegue levar o FW43 até à Q2, passando na 14º posição do Q1, ‘eliminando’ os Alfa Romeo. Na 15º posição, Lando Norris passou à Q2 com uma vantagem de 0.027s perante Giovinazzi (16º).

Na frente, Hamilton foi o mais rápido com um tempo de 1:28.343s, seguido de Lance Stroll a 0.336s. Alex Albon foi terceiro nesta Q1, ficando a 0.389s de Hamilton.