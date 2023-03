GP Bahrein F1, Q1: Cinco equipas diferentes eliminadas | AutoSport

No final da Q1 foram eliminados Logan Sargeant, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Oscar Piastri e Nyck de Vries. Sargeant fez o mesmo tempo de Norris, mas o piloto da McLaren fez o tempo primeiro e conseguiu uma vaga na Q2, enquanto Gasly viu o seu tempo apagado e por sai do último posto da grelha de partida amanhã. Carlos Saiz ficou com o melhor tempo (1:30.993s).

Os dois pilotos da Ferrari entraram em pista com pneus médios montados nos dois SF-23, tendo sido dois dos primeiros pilotos a iniciar a ação na sessão de qualificação em Sakhir. Charles Leclerc bloqueou a travagem ainda na entrada da curva 1, falhando o ponto de travagem depois de um pedaço de fibra de carbono ter voado da traseira do monolugar, voltando a acontecer o mesmo mais tarde, levando à interrupção da sessão por bandeira vermelha para a retirada dos detritos que ficaram em pista. O engenheiro de corrida de Leclerc informou-o que seriam partes do arco das rodas dianteiras e que não havia qualquer problema com o carro.

Antes da interrupção, Yuki Tsunoda tinha passado para o topo da tabela de tempos com o tempo de 1:32.132s.

Sete minutos depois da interrupção, a sessão regressou à condição de bandeira verde, com Alexander Albon na frente do pelotão e depois dos mecânicos resolverem com fita-cola o arco da roda dianteira direita no SF-23, Leclerc regressou à pista.

Max Verstappen passou pela liderança da tabela de tempos, mas Fernando Alonso logo atrás bateu o tempo do bicampeão do mundo. Os pilotos iam melhorando e batendo os tempos dos adversários, com Leclerc e George Russell a passarem pelo topo da tabela, mas foi Carlos Sainz quem terminou as primeiras tentativas com o melhor tempo, em 1:30.993s.

Com 7 minutos para o fim da Q1, Nico Hülkenberg, Lando Norris, Oscar Piastri, Logan Sargeant e Lance Stroll, que viu o seu tempo apagado, estavam em zona de eliminação. No topo da tabela de tempos estavam os 4 primeiros pilotos – Sainz, Russell, Leclerc e Alonso – separados por 0.165s, quando todos os carros pararam nas boxes para trocar de pneus e regressarem para as últimas tentativas de voltas rápidas da Q1.

Excetuando Sainz, todos os pilotos regressaram à pista para os últimos minutos da primeira fase da qualificação. Stroll passou para o quinto posto, enquanto Albon ascendeu ao oitavo, mas os McLaren estavam em perigo, assim como os Haas. No final do tempo da Q1, Logan Sargeant fez o mesmo tempo de Lando Norris, mas infelizmente para o estreante da Williams, o britânico fez o tempo primeiro e ficou com o 15º lugar, o último que dava acesso à Q2. Assim, Sargeant foi 16º, Pierre Gasly foi 17º, Kevin Magnussen, Oscar Piastri e Nyck de Vries fecharam os lugares de eliminação. Cinco equipas diferentes eliminadas na Q1.