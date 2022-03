GP Bahrein F1: Problemas da Mercedes parecem ser reais | AutoSport

O terceiro treino livre, que começa daqui a pouco, é bem mais fidedigno quanto ao que pode suceder na qualificação e depois na corrida, mas pelo que se viu até aqui já não resta muitas dúvidas que a Mercedes está com problemas. Seja como for é a equipa mais bem preparada para os resolver. Não quer dizer que consiga já este fim de semana, ou mesmo nos próximos.

Lewis Hamilton mostrou-se desanimado após o dia de ontem, e bastou verem-se alguns onboard em ambas as sessões de treino, para perceber que o inglês luta contra o carro em várias ocasiões.

Também George Russell ficou desapontado com o seu desempenho, com a dupla de prata a admitir que a Mercedes não está na luta pela vitória este fim-de-semana. Os dados colocam-nos em terceiro tanto em ritmo de qualificação como de corrida, atrás de Red Bull e Ferrari.

“Tivemos pequenos problemas no ano passado, em comparação com os que temos este ano”, disse Hamilton. “Tivemos problemas menores. Enfrentamos agora problemas muito, muito maiores e tudo o que fizemos para tentar resolvê-los não mudou nada. Parece poder haver uma solução a mais longo prazo, mas para já nada.

Estamos muito longe, não estamos a fazer bluff como as pessoas supõem que estamos. É o que é. Vamos trabalhar o máximo que pudermos e fazer o que pudermos. Estou apenas a ser realista. Não vamos estar na corrida pela vitória aqui, os Red Bull estão muito, muito à frente. Está na região de oito a nove décimos à nossa frente e a Ferrari está provavelmente algo como meio segundo, seis décimos à nossa frente. Por isso, estamos a lutar com quem quer que esteja atrás deles”.