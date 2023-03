GP Bahrein F1: Pneus macios de Leclec podem fazer a diferença? | AutoSport

No final da sessão de qualificação do Grande Prémio do Bahrein, Charles Leclerc não regressou à pista para uma última tentativa de volta rápida por uma questão tática, para ter disponível para a corrida um jogo novo de pneus macios. A estratégia mais rápida em termos de paragens nas boxes, segundo os dados da Pirelli, é arrancar com pneus macios e trocar por duros – o novo composto C1 – e depois apostar novamente nos macios para o sprint final. Pode a Ferrari ter alguma vantagem sobre a Red Bull depois de ter salvado um jogo novo de macios para Leclerc?

O ritmo de corrida da Ferrari é mais lento do que o da Red Bull, já ontem o piloto monegasco lembrou isso mesmo, por isso a equipa italiana tem de ter algum plano para tentar surpreender os dois RB19 que vão arrancar da linha da frente da grelha de partida.

Como referimos, a estratégia mais rápido para a corrida são duas paragens, começando com macios e trocando entre as voltas 14 e 20 por um jogo de duros, que devem durar até à 35ª volta e terminando com mais um jogo de macios para as voltas finais. Uma estratégia conveniente a Red Bull e Williams porque são as equipas que têm apenas 1 jogo novo de duros. As restantes equipas podem utilizar um novo jogo de pneus duros para o último turno, sendo esta a segunda estratégia mais rápida para a corrida. Qualquer que seja a estratégia que não sejam pneus macios para o arranque, num pelotão tão compacto como vimos pelos tempos da qualificação, significa perder várias posições, portanto as equipas do meio do pelotão não o deverão fazer, aliás nenhuma das dez equipas o deve experimentar.

Com uma probabilidade de um período de Safety Car de 63% e de Virtual Safety Car de 38% – e 13% para a interrupção por bandeira vermelha tendo em conta o que se sucedeu entre 2015 e 2022 no circuito do Bahrein – uma paragem em nessas condições é uma vantagem de cerca de 7.5s comparado com um pitstop em condições normais de corrida (22.5s contra 15s), por isso as equipas podem ter este facto em consideração para a sua estratégia de corrida.

imagem: F1