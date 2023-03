GP Bahrein F1: Pirelli estreia novo pneu C1… | AutoSport

O novo pneu C1 da Pirelli fará a sua estreia na primeira corrida da temporada, em Sakhir. Este ano, a marca italiana ampliou a sua gama de compostos disponíveis para seis, sendo que tal como vem sendo hábito, apenas três são escolhidos para cada corrida.

O novo composto C1 preenche a ‘lacuna’ entre o C0 (antigo C1, em 2022) e o C2, que permanece inalterado em relação ao ano passado.

Foram escolhidos os compostos C1 (P Zero duro), C2 (P Zero médio) e C3 (P Zero macio). Os pilotos terão à sua disposição dois conjuntos de pneus duros, três de médios e oito de macios por, bem como a habitual atribuição de pneus intermédios e pneus de chuva completos.

Para Mario Isola, Diretor de Motorsport da Pirelli: “A primeira corrida do campeonato será um importante laboratório de testes para validar todo o trabalho de desenvolvimento que fizemos no ano passado, que nos permitiu melhorar ainda mais a estrutura dos pneus e introduzir um novo composto. O nosso novo C1 fará a sua estreia em Sakhir: um composto totalmente novo, baseado no C2 do ano passado, que nos permite reduzir a diferença de desempenho entre os compostos mais duros da gama. Esperamos que seja uma opção válida para a corrida deste fim de semana. O ‘undercut’ é muitas vezes decisivo para o sucesso no Grande Prémio do Barém, pelo que será interessante ver como as equipas vão jogar com esse fator”, disse.

O Circuito Internacional do Bahrein apresenta um dos asfaltos mais abrasivos do ano, e uma pista que consiste em curvas de baixa a média velocidade que coloca, essencialmente, grandes exigências de tração e travagem nos pneus. O layout exige também um bom nível de estabilidade na parte traseira do monolugar.

A ampla janela de temperaturas é um fator a considerar. As temperaturas do asfalto podem chegar a 45 graus durante o dia, caindo pelo menos 15 graus ao anoitecer.

O Grande Prémio do Barém é organizado num circuito cercado pelo deserto de Sakhir, o que significa que a areia pode ser arrastada para a pista pelo vento, afetando os níveis de aderência durante as sessões.

Considerando que as corridas de apoio incluem provas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, espera-se uma evolução notória da pista, devido à borracha que se depositará.

A degradação dos pneus será crucial no momento de decidir a estratégia. Na temporada passada, todos os pilotos, exceto um, pararam três vezes, devido a um safety car no final da corrida. O vencedor Charles Leclerc (Ferrari) realizou dois stints de macios, antes de trocar para o composto médio. Com o carro de segurança em pista, o monegasco teve a possibilidade de regressar aos macios, terminando a corrida à frende do seu companheiro de equipa, Carlos Sainz.