GP Bahrein F1, Pierre Gasly sobre novos pneus: “Acho que a opinião pode mudar”

Pilotos como Lewis Hamilton ou Sebastian Vettel foram muito críticos sobre os novos pneus que a Pirelli apresentou para a temporada de 2021. Para Pierre Gasly, a questão é vista de uma forma diferente.

“Nós conseguimos tirar o máximo dos pneus atuais com os monolugares de hoje. No fim do dia, é mais uma descoberta para nós, ao tentarmos perceber o novo pneu e menos sobre a performance do mesmo. É claro que vamos estar melhor com os atuais do que com os novos”, acrescentou Gasly.

“Acho que a opinião pode mudar se trabalharem mais na afinação do carro e também se percebermos mais sobre as temperaturas, a pressão, etc. Mas, como primeira impressão, não foi a melhor”, finalizou Gasly.