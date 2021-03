GP Bahrein F1, Pierre Gasly quinto: “não esperava”

Desde que Pierre Gasly está na Toro Rosso/Alpha Tauri, que esta é a sua segunda melhor qualificação, depois de terminar no quinto lugar. Melhor, só em Imola, no ano passado, onde foi quarto: “não esperava”, disse no final. Um grande sinal dado pela AlphaTauri, que pelos vistos vão ter que contar com ‘ela’ para a luta do meio do pelotão.

Em determinado ponto chegou a pensar-se que Gasly poderia ter ficado na primeira linha da grelha, mas no final, o francês teve de se contentar com o quinto lugar, nada que o deva chatear muito…

Esperava-se que McLaren pudesse ocupar a posição logo atrás dos Mercedes e Red Bull, mas tanto a Ferrari como especialmente a Alpha Tauri surpreenderam: “Estou muito feliz com esta primeira qualificação do ano. É sempre bom ter uma boa base e começar a época da melhor maneira possível. Não esperávamos isto, honestamente. Sabíamos que tínhamos um bom carro, mas qualificarmos-nos na quinta posição não pensava ser possível. Esperemos que seja uma boa vantagem para amanhã”, disse Gasly à Sky Sports, após a sessão.