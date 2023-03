GP Bahrein F1, Pierre Gasly eliminado na Q1: “não tenho muitas respostas” | AutoSport

Pierre Gasly foi eliminado na primeira fase da qualificação e fez o pior tempo da sessão. Um péssimo começo com a Alpine. Piorou 10 posições face ao que conseguiu aqui há um ano com a Alpha Tauri. como se pode calcular, a frustração do francês é imensa, e o pior de tudo é que continua a não se entender com o Alpine A523. Gasly tem vindo a queixar-se sucessivamente da dianteira do carro, que foge muito de frente, e nesta qualificação esteve ainda pior porque para tentar resolver isso, ‘estragaram o resto e com a F1 tão equilibrada como está cada vez mais, o resultado foi o 20º lugar: “o carro estava a deslizar por todo o lado. Neste momento, não tenho muitas respostas. Foi muito diferente do que esperávamos. Fizemos alguns ajustes no TL3, mas foi muito mais complicado do que o esperado”, disse Gasly que no entanto espera que a corrida seja bem melhor, embora partir de 20º não augure muito de bom…