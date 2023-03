GP Bahrein F1: Otmar Szafnauer quer garantir que erros não se repetem | AutoSport

A Alpine somou dois pontos na corrida de abertura da temporada no Grande Prémio do Bahrein com Pierre Gasly, na estreia pela equipa, a recuperar do último lugar para o nono. No entanto, Esteban Ocon teve uma tarde infeliz em Sakhir. Cometeu uma série de erros – não se pode desculpar a equipa que também tem a sua quota parte da responsabilidade – e desistiu da corrida a 16 voltas do final.

A corrida de Ocon foi comprometida desde o início, uma vez que recebeu uma penalização de cinco segundos por uma infração da grelha de partida. Na curva 2 na volta de abertura, um leve toque com Lando Norris causou danos na parede lateral esquerda da asa dianteira e uma nova penalização foi acrescentada por um erro operacional da Alpine durante o cumprimento da sua primeira penalização antes de uma terceira infração por excesso de velocidade no pitlane, completando uma noite de frustração para o francês.

Otmar Szafnauer admitiu que “embora estejamos satisfeitos com os pontos conquistados, dada a forma como tudo correu, também saímos do Bahrein sabendo que temos muito trabalho árduo à nossa frente. Do lado do Esteban [Ocon], e operacionalmente, temos de fazer melhor para garantir que não se repita o que aconteceu hoje”.

O chefe de equipa da Alpine explicou o que aconteceu durante a paragem de Ocon, quando este devia cumprir os primeiros 5 segundos de penalização. “Isso foi um problema de cronometragem. Temos um sistema que coloca uma contagem decrescente para os mecânicos ouvirem e lhes diz quando podem começar, mas o sistema estava adiantado por quatro décimos de segundo. E depois tudo ficou fora de controlo”.

O responsável afirmou que a equipa pode fazer com que o sistema utilizado passe a estar meio segundo atrasado para que essa situação não se volte a repetir. Explicando porque Ocon excedeu o limite no pitlane, Szafnauer disse que o piloto carregou no botão para desligar o limitador um pouco mais cedo, “cerca de meio metro” antes da linha de saída.