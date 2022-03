GP Bahrein F1: Os pontos de interesse para a corrida | AutoSport

Já tivemos a primeira amostra da nova era da F1 e, para já, há muitos motivos para ficarmos entusiasmados. A ordem mudou, as equipas parecem mais próximas e toda a grelha parece mais competitiva e ainda temos os ingredientes todos para uma emocionante luta pelo título. Veremos se a corrida confirma o prognóstico.

Novos candidatos ao trono

A Mercedes dominou a F1 desde 2014 e apenas em 2021 foi realmente ameaçada. Um reinado longo e que mostrou bem a capacidade da equipa germânica face à concorrência. Mas 2022 trouxe o que muitos queriam… mudança. A Red Bull parece ter começado bem com um bom monolugar, tal como a Ferrari, que parece estar de volta à luta pelas vitórias. É cedo ainda para tais previsões, mas um duelo Max Verstappen vs Charles Leclerc tem potencial para dar tantos motivos de interesse quanto a luta entre Verstappen e Lewis Hamilton. Mais ainda, Carlos Sainz tem agora a oportunidade de mostrar que tem estofo de campeão. A Mercedes terá de provar que é a melhor equipa da F1, como disse Hamilton, resolvendo os problemas que a afetam rapidamente para não perder o comboio pelo título. Para a corrida, esperamos uma luta Ferrari vs Red Bull, com a Mercedes apenas a tentar aproveitar as sobras.

2º pelotão virado do avesso

No ano passado, pensarmos na Haas em sétimo e a Alfa Romeo em sexto seria impensável, mas Valtteri Bottas e Kevin Magnussen trataram de dar uma grande alegria às suas equipas. O ritmo de qualificação foi muito bom, mas hoje chega o teste de fogo, em que é preciso aliar fiabilidade à velocidade, algo que ambas as equipas têm tido dificuldade em aliar até agora. Fernando Alonso voltou a mostrar que está em forma e vai colocar o seu Alpine na melhor posição possível tal como Pierre Gasly.

McLaren e Aston Martin em apuros

Foram as desilusões da qualificação. A Aston Martin ficou logo afastada na Q1 e Lance Stroll foi mais lento que Nico Hulkenberg, numa tarde para esquecer para a equipa de Silverstone. Já a McLaren ainda não encontrou a solução definitiva para os problemas que a afetam desde os testes da semana passada. Espera-se uma tarde difícil para as duas equipas.

Outros pontos de interesse

Yuki Tsunoda não esteve brilhante na qualificação e admitiu que o carro não estava como queria. Mas o japonês tem de mostrar serviço para não começar o ano pressionado, nesta época que pode ser decisiva para o Tsunoda. Curiosidade para ver o que conseguirá fazer Mick Schumacher durante a corrida, tal como Zhou Guanyu, na sua primeira prova na F1. Alex Albon começou bem para a Williams mas o tailandês mostrou na Red Bull que costuma ser mais forte em corrida do que em qualificação. Nicholas Latifi terá de mostrar mais do que fez ontem.