GP Bahrein F1: Organizadores limitam venda de bilhetes devido ao Covid-19

Os organizadores do Grande Prémio do Bahrein da Fórmula 1 limitaram a venda de bilhetes devido a preocupações com o COVID-19 (coronavírus).

“O Circuito Internacional do Bahrain (BIC) está comprometido com a realização de um seguro e emocionante Grande Prémio de Fórmula 1 para os adeptos locais e internacionais, e está a trabalhar em estreita colaboração com todos os departamentos relevantes do Governo, incluindo o Ministério da Saúde e o Ministério do Interior, para mitigar a propagação do Coronavírus (COVID-19). À luz do contínuo surto global do COVID-19, o BIC irá vender gradualmente os bilhetes do Grande Prémio para assegurar o cumprimento das diretrizes apropriadas de distanciamento social.”

“À medida que outros fatos emergem, o BIC está em estreita comunicação, tanto com a administração da Fórmula 1 como com as autoridades sanitárias do Reino, para avaliar a situação em desenvolvimento e colocar mais ingressos ou reembolsar o valor nominal dos ingressos, dependendo das circunstâncias e do aconselhamento médico atualizado.”