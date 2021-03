GP Bahrein F1, Opinião: FIA, ‘Happy hour’ nas regras? Ou sim ou sopas…

Uma entidade criar regras e depois não as saber usar de forma apropriada é o pior que pode acontecer. Foi o que sucedeu este fantástico Grande Prémio de abertura de época na Fórmula 1, com a corrida a decidir-se numa luta roda a roda entre Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull). Como se esperava a Red Bull deu grande luta à Mercedes, que venceu depois do seu piloto aguentar a pressão de várias voltas, não sei deixando suplantar. Aliás, deixou, uma vez, mas a Direção de Corrida obrigou o seu adversário, Max Verstappen a ‘devolver-lhe’ a posição alegando que o holandês realizou a manobra colocando as quatro rodas fora da pista, o que é proibido pelo regulamento. Até aqui, tudo bem. O problema é que até determinada fase da corrida a direção de Corrida deixou que os pilotos não cumprissem essa regra, até que passou avisar para o fazerem. E fê-lo precisamente a Lewis Hamilton, que usou e abusou desses mesmo limites de pista na curva quatro, e quando o seu engenheiro lhe disse que não o podia fazer, o inglês retorquiu que pensava que a curva não estava sujeita ao regulamento, pois tinha estado a fazê-lo toda a corrida.

Ao permitir que todos os pilotos o fizessem nas primeiras 20 voltas, a FIA tornou ambígua a questão, pois se é verdade que a ‘ordem’ que veio da direção de Corrida para a Red Bull a dizer que Verstappen tinha que devolver foi correta, porque razão foi permitido a Hamilton (e a todos os outros pilotos) ultrapassarem esses limites no exato mesmo local? Pode argumentar-se que uma coisa é rodar sozinho, outra é consumar uma ultrapassagem daquela forma. É verdade, mas Max Verstappen só teve que ultrapassar Hamilton, talvez porque este várias vezes ganhou tempo a ultrapassar os limites da pista. Será que se não o fizesse, o holandês precisaria, sequer do ultrapassar ou já estaria à sua frente? A Red Bull cumpriu de imediato a ordem, mas se calhar devia ter ‘apertado’ um pouco mais a FIA.

Não vamos ao ponto de dizer que a Red Bull e Verstappen deveria ter-se marimbado para a instrução da FIA e depois logo se via. Isso seria um mau precedente, mas se calhar deviam ter questionado a ordem.

A FIA tem que ser mais clara e consistente a impor estas regras. As palavras de Hamilton são claras: “Pensava que não estava sujeita ao regulamento”. Sem dúvida que Lewis Hamilton realizou uma portentosa defesa, e manteve a posição mesmo tendo pneus bem mais desgastados do que Verstappen, mas o holandês ultrapassou Hamilton precisamente no sítio onde o inglês ganhou tempo em várias voltas, até ser avisado para não o fazer. Portanto, em que é que ficamos?

Escreveu-se direito por linhas tortas? Não sei! Ainda bem que Verstappen devolveu a posição, e continuou a tentar passar até ao fim, pois o pior que podia acontecer era a questão ser resolvida pós-corrida pelos Comissários, mas tudo isto era evitável.

Portanto, é evidente que a FIA tem que lidar melhor com esta questão dos limites da pista. E se no fim do ano os dois pilotos ficarem separados por seis pontos a favor de Hamilton? Quanto tempo Hamilton ganhou em pista ao exceder os limites até ser avisado? Claro que tem de haver limites de pista. Os do Mónaco, Azerbaijão, Canadá, Sochi e Singapura são excelentes. Resumindo, foi um erro permitir que excedessem os limites, para de repente já não poderem. Ponto final FIA, shame on you.