GP Bahrein F1: O ‘ranking’ previsto…

Numa altura em que os motores já se ouvem na pista do Bahrein, a equipa da F1.com divulgou o que entende ser a atual correlação de forças das 10 equipas de F1, mas como a informação que é possível extrair dos testes é ainda curta, há casos em que as equipas ocupam um espectro que vai do muito bom ao muito mau. Nós explicamos.

Olhando para a infografia, são poucas as equipas que não deixaram muitas dúvidas, e essas aparecem com uma linha pequena. É o caso da Red Bull, por exemplo, que se posiciona para já na frente de todas as outras, e a referência. A equipa que pode estar mais perto é a Mercedes, mas como se percebe pela extensão da ‘linha’, se as coisas lhe correram mal pode cair para trás de várias equipas. O círculo que está em cada uma das linhas é onde se julga estar o meio termos da competitividade das 10 equipas.

Olhando para a infografia percebemos que a Ferrari tanto pode estar em quarto, como apenas à frente da Williams. E o que isto significa? Que não foi possível ‘ler’ a Ferrari nos testes. O mesmo se aplica à Williams e de certo modo à Alpine.

A acreditar no ‘meio termo’, a ordem é: Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Ferrari, Alpha Tauri, McLaren, Alfa romeo, Haas, Williams.

Nós achamos que há um erro na lista: a McLaren não está em sexto, mas sim em terceiro…

Amanhã já saberemos mais, domingo, mais um pouco…