GP Bahrein F1: O arranque de uma nova era na Fórmula 1 | AutoSport

Arranca dentro de 15 minutos uma nova era da F1. A espera terminou finalmente. A nova era da Fórmula 1, com carros novos e revolucionários, está ao virar da esquina, e surge com uma imprevisibilidade que pode tornar o fim-de-semana de abertura da temporada, o Grande Prémio do Bahrein totalmente absorvente.

Os regulamentos técnicos da F1 foram revistos, numa tentativa de permitir aos monolugares sigam mais de perto uns aos outros, particularmente nas curvas mais longas. Tudo isto deve melhorar a qualidade das corridas.

Os primeiros sinais são positivos, com os pilotos a descobrir que era mais fácil permanecer dentro de um segundo do carro da frente sem sofrer subviragem. Seja como for, a primeira leitura genuína da realidade só se fará quando as luzes se apagarem no domingo.

A qualificação dar-nos-á uma pista da correlação de forças em termos de rapidez, mas só com algumas corridas podemos ter melhor ideia quanto ao que pode ser o desfecho do Mundial de F1. Agora há que desfrutar…

Segundo parece, a Red Bull parece ser a equipa a bater, a Ferrari está em segundo e a Mercedes em terceiro, mas tudo isto é uma incógnita. Mas como sabemos, a forma dos testes nem sempre se traduzem em ritmo de corrida. Os Mercedes são mestres em transformar um desempenho de teste de baixo nível em vitórias, mas isso é algo que fica para se ver, se será assim…

A forma da Ferrari é intrigante. A pré-época foi quase perfeita, e embora seja esperar demasiado pensar que serão candidatos ao título, há uma confiança tranquila na equipa de Maranello, pois sentem que estão muito mais próximos da frente e em disputa por pódios regulares e, ocasionalmente, vitórias nas corridas.

O resto do pelotão está demasiado equilibrado para poder ser analisado.

Há dúvidas sobre a fiabilidade da McLaren, depois de terem terminado no fundo das tabelas de quilometragem na semana passada, com um problema no eixo dianteiro e travões, a forçá-los a passar demasiado tempo fechados nas boxes. Se conseguirem resolver isso, parecem rápidos.

Os Alpine estão na luta do meio do pelotão. Os Alpha Tauri parecem rápidos, os Alfa Romeo também, mas frágeis, enquanto os Haas VF-22 são bem melhores que o ano passado. A Aston Martin teve problemas pelo que é cedo para a posicionar. Por fim, a Williams parece estar na cauda. Os motores estão quase a ligar-se…