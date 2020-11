GP Bahrein F1: O acidente de Romain Grosjean (fotogaleria)

Romain Grosjean sofreu um toque pouco depois da partida do GP do Bahrein e teve um pavoroso acidente em que o seu Haas se partiu ao meio depois de se incendiar. Está no centro médico, tem queimaduras menores nas mãos e nos tornozelos, mas de resto está bem, suspeitando-se de duas colstelas partida. Foi um enorme susto é é absolutamente incrível como um piloto consegue sair vivo de um acidente destes. Mostra bem a segurança atual dos Fórmula 1. Veja algumas imagens.