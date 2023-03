GP Bahrein F1: Nyck de Vries acredita em diferenças curtas no meio do pelotão | AutoSport

Nyck de Vries acredita que “dois décimos” de segundo vão ordenar o chamado ‘segundo pelotão’ na primeira prova do ano da Fórmula 1, e espera que a AlphaTauri esteja no topo desse grupo de equipas depois de analisar os dados dos três dias de trabalho na preparação da época.

“Os testes correram realmente bem”, começou por explicar o piloto neerlandês na antevisão do Grande Prémio do Bahrein. “Completamos muitas voltas nas quais pudemos executar o nosso programa, aprender muito sobre o nosso carro e testamos muitas coisas diferentes. Havia muita informação para analisar e reunir a tempo para este fim de semana e é difícil conseguir uma boa leitura sobre onde estamos, porque o meio do pelotão parece estar com diferenças curtas, mas espero que possamos estar lá em cima. Penso que dois décimos [de segundo] por volta irão ordenar o pelotão, e provavelmente irá oscilar um pouco de fim de semana para fim de semana, por isso é um desafio, mas obviamente faremos o nosso melhor”.

O piloto, estreante a tempo inteiro na Fórmula 1, admite que o AT04 parece ter evoluído bem do seu antecessor, apesar de só ter tido um teste no carro de 2022. De Vries salientou apenas a adaptação que teve de fazer à unidade motriz da Red Bull Powertrains-Honda. “Tive de me adaptar a trabalhar com um novo fornecedor de unidades motrizes, um que já tive no passado. Obviamente, é sempre um pouco diferente na forma como trabalham, mas não está a quilómetros de distância [da Mercedes] e é bastante simples”.

Novo na Fórmula 1, mas muito experiente no automobilismos, Nyck de Vries garante que dentro do carro não deverá sentir muitas diferenças para outras competições por onde passou, sendo “todo o circo à sua volta” onde “provavelmente me sentirei um pouco diferente durante o fim de semana e nos dias que antecedem”.