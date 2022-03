GP Bahrein F1: Nico Hulkenberg substitui Sebastian Vettel | AutoSport

Sebastian Vettel testou positivo para a Covid-19 e não participará, no Grande Prémio do Bahrein de 2022. Substituindo-o no AMR22 estará o piloto de reserva Nico Hulkenberg. É o segundo caso positivo de Covid-19 nos pilotos de F1 a afetar os planos das equipas este ano, com Daniel Ricciardo a ficar de fora da segunda semana de testes, também no Bahrein. No caso da Aston Martin é uma baixa mais difícil de colmatar, pois Hulkenberg não testou com o carro em pista e terá de aprender depressa as caraterísticas dos carros da nova, no primeiro fim de semana de competição a sério. Não é a primeira vez que Hulkenberg é o substituto apontado na estrutura de Silverstone, tendo desempenhado esse papel, ainda no tempo da Racing Point em 2020, quando Lance Stroll e Sergio Pérez testaram também positivo para a Covid-19.