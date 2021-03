GP Bahrein F1: Muitos dados interessantes já começam a surgir

Ainda se tratam apenas dos dois primeiros treinos livres, mas para já há um denominador comum: a Red Bull liderou os dois. O carro está bom, mas Sergio Pérez ainda precisa de tempo para se chegar a Max Verstappen, o que é natural, pois ficou, respetivamente a 0.677s e 0.656s do holandês nas duas sessões.

Apesar da chegada à equipa do ‘peso pesado’ Daniel Ricciardo, Lando Norris foi o melhor piloto da McLaren em ambas as sessões, depois de ter sido 3º e 2º, respetivamente.

Os melhores Mercedes, nas duas sessões foram Valtteri Bottas, que ficou em 2º no TL1 e Lewis Hamilton, 3º no segundo treino livre, com a equipa a reduzir um pouco a margem para a Red Bull, de 0.298s para 0.235s.

A Ferrari foi quinta classificada no TL1 e quarta no TL2, com Charles Leclerc e Carlos Sainz a 0.599s no TL1, aproximando-se para 0.280s, no segundo. Bons sinais.

A equipa melhor posicionada depois da Red Bull, Mercedes, McLaren e Ferrari, foi a Alpha Tauri nos dois treinos livres. Se nos testes já tinham mostrada estar bem, começam a confirmá-lo agora, também.

Outro ponto curioso é o facto de em ambas as sessões terem estado seis equipas no top 10, mas na segunda, saiu a Alfa Romeo e entrou a Aston Martin.

Na primeira sessão, oito pilotos ficaram separados por 0.972s, e na segunda sessão, 15 pilotos ficaram separados por 0.923s. Tanto a Alpine como a Aston Martin melhoraram bastante na segunda sessão. Já se percebeu também que a Alfa Romeo ‘fugiu’ do pelotão de trás e a Haas é agora a mais lenta do plantel.