GP Bahrein F1: Max Verstappen termina 2020 e começa 2021 na pole-position

Valtteri Bottas (Mercedes) começou a sua época com um terceiro lugar, basicamente o que já se esperava, se tudo corresse dentro da normalidade: “Não tive um TL3 fácil, mas o equilíbrio do carro esteve um pouco melhor [na qualificação]. Na Q3 já só tinha um conjunto de pneus, por isso foi mais complicado competir com Lewis e com o Max” disse. Bottas.

Já Lewis Hamilton, destacou a volta que fez o piloto da Red Bull, depois dele próprio ter passado pela primeira posição já depois do cronómetro estar a zeros. Foi segundo, sai da primeira linha ao lado do piloto da Red Bull: “Parabéns ao Max. Dei tudo o que tinha, mas não foi suficiente. Tirei tudo o que pude do carro. Fizemos um bom trabalho no regresso dos testes, ao melhorar desta forma”, disse.

Quanto a Max Verstappen, está naturalmente encantado com a sua pole position: “Tudo funcionou perfeitamente na qualificação e estou muito feliz com esta pole position. Basicamente, a minha primeira volta no Q3 não foi fantástica, por isso sabia que havia mais para dar. Mas não tinha a certeza de quanto conseguiria tirar mais do carro. Felizmente, quando isso importava, conseguimos atuar”, concluiu Verstappen, que começa o ano bem melhor que nos últimos anos. É verdade que o ano passado na Áustria partiu para a primeira corrida do segundo lugar, mas antes disso, quartos e quintos lugares na grelha era a bitola. Terminou 2020 com uma pole, começa 2021 com outra. Bom sinal.