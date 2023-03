GP Bahrein F1, Max Verstappen: “temos um carro muito competitivo, mas há que juntar tudo” | AutoSport

Max Verstappen admite que a Aston Martin está a parecer muito competitiva, face ao que diz ser um “início complicado” da Red Bull no Bahrein. Aparentemente, a Aston Martin está mesmo, para já na frente da Red Bull e por inerência do resto de todo o pelotão: “Eles são rápidos”, disse Verstappen sobre a Aston Martin. “Mas já se podia ver nos testes que eles eram muito competitivos e tiveram um grande dia. Para nós, ainda há trabalho a fazer. Sabemos que temos um carro muito competitivo, mas temos de juntar tudo. O TL1 foi muito mau, não conseguiu obter um bom equilíbrio, o início do TL2 foi um pouco difícil, mas na parte final, mesmo não tendo uma boa referência e confiança até aí no carro, a melhor volta não foi má. E senti o carro mais ligado.

“Nas séries longas com todas as mudanças que fizemos, fiquei bastante surpreendido com o ritmo que tínhamos – penso que no geral o carro não é mau em séries longas. Só preciso de encontrar novamente o meu ritmo, pô-lo nas séries longas como nesta melhor volta”.

“Se conseguir andar como nos stints curtos, então tenho a certeza que seremos muito rápidos, mas também é preciso garantir que o carro não cai da janela nas séries longas”, acrescentou.