GP Bahrein F1, Max Verstappen: “positivamente surpreendido pela pole” | AutoSport

Max Verstappen começou a nova temporada com a conquista da pole position para o Grande Prémio do Bahrein, mas o piloto da Red Bull salientou que foi uma surpresa, depois de sentir dificuldades com o RB19 durante os treinos livres.

“Ontem foi um começo difícil do fim de semana e hoje não encontrei o meu ritmo, mas felizmente durante a qualificação conseguimos juntar tudo e estou muito feliz por ter alcançado a pole, e feliz por toda a equipa, que depois do ano passado ainda foram capazes de nos dar um carro tão forte”, disse o polesitter do primeiro GP da época.

“Comparado com o ano passado, penso que todos sabem o que têm que fazer nos seus carros e naturalmente todos começam melhor e mais competitivos”, explicou Verstappen, acrescentando a seguir que “durante o ano vamos ver um aumento das performances e isso é que o fantástico da Fórmula 1”.

Apesar de ter conquistado a pole position depois da Red Bull ter sido considerada a equipa favorita para o início da época, o piloto neerlandês diz-se “positivamente surpreendido pela pole, depois das dificuldades que senti nos treinos, porque normalmente o nosso carro em corrida será melhor”.