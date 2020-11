GP Bahrein F1, Max Verstappen: “Não tenho as mesmas armas do Hamilton”

Em declarações à Sky F1, Max Verstappen revelou não ter forma de lutar de igual para igual com Lewis Hamilton: “Tal como o Lewis demonstrou mais uma vez, ele é definitivamente um dos melhores pilotos de sempre na Fórmula 1, mas de momento eu acho que não tenho hipóteses iguais para lutar com ele. Isso não retira nada ao que o Lewis tem vindo a fazer, mas eu forço o máximo que posso com o material que tenho, por vezes estou mais perto, outras vezes nem tanto, mas hoje não deu para mais. Não sei porquê, temos de descobrir, vamos ver o que podemos fazer amanhã. O asfalto é bastante agressivo com os pneus, por isso espero que seja uma corrida bastante interessante.

Como é lógico, estamos a fazer um grande esforço para diminuir a diferença, sabemos que existem algumas fraquezas no nosso carro que não podemos corrigir este ano, por isso temos de esperar até ao próximo. Estamos ainda a aprender sobre o nosso carro. Sabemos que temos de fazer algumas mudanças, vamos tentar fazê-lo, e então esperamos poder estar mais perto”.