GP Bahrein F1, Max Verstappen: “Não fomos agressivos o suficiente…”

Max Verstappen terminou na segunda posição do Grande Prémio do Bahrein. Apesar de ter feito o melhor para chegar a Lewis Hamilton, o holandês explicou que a equipa alemã tinha sempre resposta para o que ele fazia.

No final, Verstappen afirmou: “Tentei estar sempre perto do Lewis, mas eles tinham sempre resposta. Nós não fomos agressivos o suficiente na estratégia e depois tivemos problemas numa das paragens. O carro parece funcionar bem aqui, mas com as retas da próxima semana, não sei”.

Quanto ao acidente de Romain Grosjean, Verstappen explicou: “Foi assustador. Vi a bandeira vermelha, mas por vezes não é mau. Mas depois vi fogo e percebi que não era bom. Espero que ele esteja bem e que recupere”.