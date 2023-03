GP Bahrein F1: Max Verstappen domina; Fernando Alonso regressa ao pódio | AutoSport

Max Verstappen venceu o Grande Prémio do Bahrein confortavelmente, enquanto a Red Bull comprovou o seu maior ritmo de corrida, conquistando o 1-2 depois de Sergio Pérez ter terminado a corrida no segundo posto da classificação, recuperando-o após ter arrancado pior do que Charles Leclerc.

A Ferrari tentou mais do que o terceiro posto da classificação, mas depois do abandono de Leclerc com problemas técnicos no SF-23, perdeu novamente o último lugar do pódio com Fernando Alonso ter ultrapassado Carlos Sainz. Foi o regresso ao pódio da Aston Martin, algo que não acontecia desde 2021 (Sebastian Vettel em Baku) e o 99ª vez que o piloto espanhol termina entre os três primeiros classificados na Fórmula 1.

Max Verstappen nunca teve o seu primeiro lugar em causa, com um bom ritmo de corrida e com uma estratégia bem delineada pela Red Bull, vencendo pela primeira vez no Bahrein. Já Sergio Pérez teve de recuperar a posição perdida depois de um mau arranque, mas ultrapassando Charles Leclerc, quando o monegasco geria os pneus duros numa tentativa infrutífera em parar apenas uma vez, o caminho para a vice-liderança estava consolidado.

Leclerc tinha o pódio à vista, quando na volta 41 o seu Ferrari o deixou ficar mal. Em 2022 foram os Red Bull, desta feita foi o SF-23 do monegasco. Carlos Sainz ficou à mercê de Fernando Alonso, que antes tinha protagonizado uma manobra de ultrapassagem fantástica sobre Lewis Hamilton. Assim, a Aston Martin bate a Mercedes, uma vez que Hamilton não conseguiu ultrapassar Sainz pelo quarto posto e terminou com Lance Stroll na posição atrás – é certo que com uma vantagem confortável – e terminando à frente de George Russell.

Depois do sétimo posto de Russell, terminou Valtteri Bottas com uma corrida sólida, seguindo-se Pierre Gasly que recuperou 11 posições desde o início da corrida. Alexander Albon ficou nos pontos, terminando a prova em luta com Yuki Tsunoda.

Filme da corrida:

Todos os pilotos arrancaram para a primeira corrida da nova temporada de Fórmula 1 com pneus macios, com exceção de Kevin Magnussen que partia da 17ª posição com pneus duros. Enquanto isso, na frente do pelotão, Charles Leclerc era o único do top 10 que tinha montado um jogo novo do composto macio.

Foi um bom arranque de Max Verstappen ao contrário do seu companheiro de equipa. O neerlandês manteve a primeira posição, mas Sergio Pérez foi prontamente pressionado pelos dois Ferrari, tendo conseguido defender-se do ataque de Carlos Sainz, mas pelo outro lado, Leclerc ultrapassou-o e alcançou a vice-liderança. Mais para trás, Lance Stroll falhou a travagem para a curva 4 do traçado do Bahrein e tocou na traseira do AMR23 de Fernando Alonso, com o piloto espanhol a perder uma posição para o Mercedes de George Russell.

Valtteri Bottas arrancou muito bem e ascendeu ao oitavo posto e Nico Hülkenberg perdeu várias posições, passando a rodar em 15º. Ainda dentro das primeiras cinco voltas, Alexander Albon subiu 4 posições e rodava no 11º posto da classificação, enquanto o seu companheiro de equipa era 13º, subindo 3 postos, e começando a pressionar Lando Norris.

Durante a volta 8, Russell bloqueou a travagem e saiu pela escapatória, questionando pouco depois a sua equipa se Lewis Hamilton, que seguia à sua frente, estava a gerir a degradação de pneus ou se estava com dificuldades, sendo-lhe respondido que o companheiro de equipa estava a sentir alguns problemas.

O primeiro piloto a parar na box foi Pierre Gasly, que seguia no 17º posto antes de ter efetuado o pitstop, regressando à pista com os pneus duros. Na volta seguinte, pararam Lando Norris e Yuki Tsunoda, enquanto Oscar Piastri ultrapassou Hülkenberg.

Na volta 12, Fernando Alonso esteve mais próximo da traseira do W14 de Russell, que se queixava do desgaste dos seus pneus.

A direção de corrida fez saber que o incidente na grelha de partida e que envolvia Esteban Ocon estava a ser investigado, que seria mais tarde penalizado com 5 segundos.

No final da volta 12, Hamilton parou na box e o seu companheiro de equipa estava muito pressionado por Alonso, que na primeira zona de DRS ultrapassou o britânico, não sem este responder e tentar manter o quinto posto. Não foi capaz e viu o espanhol a deixá-lo para trás de vez. Russell parou no final dessa volta, mas foi um pitstop prolongado, perdendo ainda mais tempo.

Nessa altura, Logan Sargeant e Alexander Albon pararam para trocar por um jogo de pneus macios, enquanto os dois Ferrari tiveram de parar antes de Verstappen e Pérez.

Na volta 16, apenas Sergio Pérez ainda não tinha parado, e Kevin Magnussen já tinha parado para trocar o composto duro que começou por um novo jogo do mesmo composto.

O momento da paragem de Valtteri Bottas foi muito bom, visto que o piloto finlandês ascendeu ao sexto posto após sair da box, até que Alonso o ultrapassou. Atrás destes pilotos seguia George Russell.

Pérez parou na box no final da volta 17 para trocar os seus antigos pneus repetindo pelo composto macio, numa altura em que já estavam em pista só 19 carros, depois da desistência de Oscar Piastri, que esteve parado muito tempo no seu lugar da box a tentar reiniciar o seu MCL60 depois de trocar de volante, tratando-se de uma questão elétrica. Também Lando Norris, com problemas hidráulicos no seu carro, parou na box e ficou muito tempo com os mecânicos a tentarem resolver uma situação que poderia obrigá-lo a desistir, segundo o próprio Zak Brown.

LAP 15/57



Oscar Piastri’s first F1 race is over 😖



Looks like an electrical issue has ended his night#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/5xJ2wrCI27 — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Durante a paragem de Esteban Ocon a equipa de mecânicos não cumpriu os 5 segundos de penalização sem tocar no A523, levando o piloto a ser novamente penalizado, com 10 segundos.

Na frente, Max Verstappen seguia confortavelmente na liderança da corrida, com mais de 11s de diferença para Leclerc à volta 23, enquanto Pérez rodava mais rápido do que todos os pilotos em pista.

Na volta 25 Pérez estava mais próximo de Leclerc, conseguindo alcançar a vice-liderança na curva 1 da volta seguinte, sem o monegasco ter tentado responder uma vez que tinha composto de pneus duros, que tinha de resguardar ao máximo.

Esteban Ocon sofria uma nova penalização, desta vez por exceder a velocidade na via das boxes.

Norris, precisando novamente de parar por causa do sistema hidráulico, mudou de pneus para o composto médio, a estreia desta borracha na corrida.

Nico Hülkenberg, que tinha novo jogo de pneus duros, alcançava o registo de volta mais rápido na 30ª volta, enquanto Bottas parava novamente durante essa volta.

Na frente da corrida, a estratégia da Ferrari não parecia estar a funcionar, uma vez que Verstappen estava a ganhar tempo ao monegasco com pneus macios e podia alcançar uma margem segura para parar sem perder a posições em pista, enquanto o piloto da Ferrari queria gerir o composto duro para não ter de fazer novo pitstop.

Depois das segundas paragens para Lewis Hamilton, Lance Stroll e George Russell, quem ganhou uma posição foi o piloto canadiano, que ultrapassou Russell na altura em que o W14 regressava à pista.

No final da volta 33, Leclerc dirigiu-se para o pitlane para trocar os pneus duros por um novo jogo da mesma borracha, ainda antes dos dois Red Bull, regressando à pista atrás de Fernando Alonso, que subia a posições do pódio. Na volta seguinte, parou Sergio Pérez, descartando os pneus macios por um jogo novo de duros e logo depois entrou Alonso. Quando o piloto espanhol voltou à pista, Hamilton já tinha passado. Para a fase final da corrida, a Aston Martin estava na luta com a Mercedes.

Mais atrás, Pierre Gasly, depois das duas paragens, estava no 11º posto atrás de Alex Albon, tendo subido 10 posições em 37 voltas.

Faltavam 20 voltas para o final da primeira prova do ano, quando Alonso tentou a ultrapassagem a Hamilton na curva 1, mas prontamente respondida pelo britânico da Mercedes. A rapidez do AMR23 dava vantagem a Alonso, que fez uma manobra fantástica entre as curvas 9 e 10 do traçado de Sakhir e ascendeu à quinta posição na volta 39. Pouco à frente seguia Carlos Sainz.

Na volta 41, a Ferrari perdeu Charles Leclerc, que ficou parado na pista sob o olhar atento dos responsáveis da equipa no pitwall. Promovia Sainz ao terceiro posto, mas obrigou a um período de Virtual Safety Car.

Com a corrida em condição de bandeira verde, Pierre Gasly alcançou Albon e com pneus macios ultrapassou o piloto da Williams subindo ao nono lugar, enquanto Nyck de Vries e Yuki Tsunoda discutiam entre si pelo 11º posto, mantendo o nipónico a posição e Zhoiu Guanyu aproveitou a luta entre companheiros de equipa para ultrapassar o neerlandês.

Esteban Ocon foi o terceiro piloto a desistir no Grande Prémio do Bahrein.

Mais à frente, depois das duas primeiras posições estarem garantidas para os pilotos da Red Bull, Fernando Alonso pressionava o seu compatriota Carlos Sainz. Ainda com 12 voltas para o final da corrida, seria difícil ao piloto da Ferrari manter o lugar de pódio. A pressão foi tanta, que Sainz bloqueou a travagem e estragou por completo o jogo de pneus que queria gerir. Lewis Hamilton estava atrás, atento a tudo e a querer tirar partido da discussão. Alonso ultrapassou Sainz na volta 45 e alcançava os lugares de pódio.

LAP 45/57



Alonso is hunting down a podium



He’s all over Sainz’s tail 😵#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/EaJPM8Ibhq — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Depois de Alonso ultrapassar Sainz, Lewis Hamilton tentou pressionar o piloto espanhol da Ferrari, mas nunca conseguiu chegar à traseira do Ferrari para tentar uma ultrapassagem. Limitou-se a manter Lance Stroll longe.

A maior luta na fase final da corrida foi entre Alexander Albon e Yuki Tsunoda. O piloto da Williams queria manter o décimo posto da classificação e com isso somar um ponto importante para a sua equipa, enquanto o nipónico da AlphaTauri queria o alcançar essa posição. O piloto da Williams manteve-se até final à frente do japonês.