GP Bahrein F1, Max Verstappen: desconfiado com a Mercedes, agradado com a Ferrari | AutoSport

Como já se percebeu, a Red Bull e a Ferrari estão muito juntas em termos de ritmo de uma volta, mas agora há que perceber esse mesmo ritmo, mas em stints longos, pois são esses que definem os Grandes Prémios.

Para já Max Verstappen entende que a Ferrari está “muito perto” em termos de ritmo: “vê-se que a Ferrari está bem, estão muito próximos, mas isso é bom”, mas também é de opinião que há equipas com muito mais a mostrar, referindo-se, certamente, à Mercedes, que na verdade, não parece estar a ‘fingir’. Parece mesmo estar ‘aflita’. Mas Verstappen mantém-se desconfiado.

O neerlandês foi o mais rápido no segundo treino, 0,087s na frente do Ferrari de Charles Leclerc, com Carlos Sainz em terceiro lugar, mas a mais de meio segundo.

Só amanhã na qualificação se vai ter a certeza do ritmo e de quem está com problemas ou não, mas para já a luta parece Red Bull/Ferrari: “Estamos numa boa janela para começar. O carro deu um bom ‘feeling’. Tudo o que experimentámos em termos de afinações parecem estar a funcionar bem. Estou muito contente com isso”, disse.