GP Bahrein F1, Max Verstapen: “Tive falta de aderência na traseira do carro”

Max Verstappen ficou com a terceira posição na qualificação do Grande Prémio do Bahrein. O piloto da Red Bull Racing ficou a 0.414s do tempo mais rápido, que pertenceu a Lewis Hamilton.

No final da sessão, Verstappen explicou que “tive falta de aderência na traseira do carro, especialmente nas curvas mais lentas. Mas, no total, acho que foi uma qualificação decente”.

“Veremos como vai ser amanhã, porque é uma corrida muito dura nos pneus. Espero ter feito o compromisso correto para tal. Vou focar-me em mim e tentar estar perto dos Mercedes. Depois veremos se alguém nos consegue acompanhar”, finalizou o piloto holandês.