GP Bahrein F1, Martin Brundle: “Isto foi um milagre…”

Romain Grosjean sofreu um toque pouco depois da partida do GP do Bahrein e teve um pavoroso acidente em que o seu Haas se partiu ao meio depois de se incendiar: “Isto foi um milagre”, disse Martin Brundle na Sky F1, depois de terem sido mostradas imagens do carro de Romain Grosjean – partido ao meio – depois do enorme acidente em que o monolugar se enfiou por baixo dos rails e se partiu ao meio. Provavelmente, Grosjean foi salto pelo Halo. Grosjean foi ajudado a sair dos destroços por um médico e pareceu estar minimamente bem: “Furou as barreiras como um abre-latas”, acrescentou Brundle. “Eles estão constantemente a tentar melhorar a estabilidade estrutural do chassis e isso acabou de lhe salvar a vida. Isso é extraordinário”, disse Brundle. Romain está com os médicos. Tem queimaduras menores nas mãos e nos tornozelos, mas de resto está bem.