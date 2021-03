GP Bahrein F1: Limites de pista diferentes na qualificação e corrida

O GP do Bahrein de F1 vai ter limites de pista diferentes na qualificação e corrida. Foi dito o briefing aos pilotos que os limites de pista não seriam obrigatórios no gancho à direita da curva quatro e que poderiam utilizar a escapatória para lá do corretor sem que os seus registos fossem apagados, mas o diretor de corrida, Michael Masi, impôs novas instruções antes do segundo treino livre, que resultam em instruções diferentes para a qualificação e corrida.

Para os treinos e qualificação, as regras estabelecem “um tempo alcançado durante qualquer sessão de treino, ao sair da pista e cortar por trás do lancil vermelho e branco na saída da curva quatro, resultará na invalidação desse registo pelos Comissários”.

No entanto, antes do segundo treino livre os pilotos foram informados que “os limites da pista à saída da curva quatro não serão monitorizados no que diz respeito à definição de um tempo de volta, uma vez que os limites definidores são a relva artificial e o sifão de terra nesse local”.

Contudo, na corrida, os pilotos voltam a ter que respeitar as disposições do regulamento: “os pilotos devem fazer todos os esforços razoáveis para utilizar a pista a todo o momento e não podem abandoná-la sem uma razão justificável” sendo as linhas brancas que delimitam o asfalto, que definem a pista. Um total de nove voltas foram eliminadas por infracções aos limites da pista na curva quatro, durante o segundo treino, cinco das quais de… Valtteri Bottas.