GP Bahrein F1, Lewis Hamilton: “Tentei preparar o carro para amanhã” | AutoSport

A Mercedes terminou a primeira sessão de qualificação do ano atrás da Red Bull, Ferrari e do Aston Martin de Fernando Alonso, comprovando as ilações tiradas após os testes da semana passada. Ainda assim, Lewis Hamilton acredita que o ritmo durante a corrida de amanhã será melhor do que aquele mostrado na qualificação.

“Fizemos muito trabalho durante a noite com os engenheiros, fizeram um grande trabalho e hoje demos um passo em frente. O carro estava muito melhor esta manhã e, de repente, estávamos num lugar diferente do que estávamos no dia anterior”, explicou Hamilton à Sky. No entanto, durante a qualificação, o piloto britânico não sentiu o W14 com o mesmo nível de performance do terceiro treino livre, mas por uma questão de configuração. “A direção que estou a tomar com a configuração espero que funcione melhor amanhã. Tentei preparar o carro para amanhã”, revelou Hamilton.

Comparando a prestação deste ano com a do ano passado, Hamilton voltou a sublinhar a melhoria do W14, acreditando que a Mercedes pode “definitivamente reduzir a diferença” para a Ferrari, Red Bull e neste momento, a Aston Martin.