GP Bahrein F1, Lewis Hamilton: “temos muito trabalho pela frente para fechar esta margem…” | AutoSport

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W14) arrancou para o GP do Bahrein de F1 na sétima posição e terminou em quinto. Ficou perto de suplantar o Ferrari de Carlos Sainz, que terminou na quarta posição, mas depois do tempo que perdeu com a subviragem do seu W14 na fase inicial da corrida, já não foi a tempo de terminar mais acima: “foi uma corrida divertida, simplesmente não fomos suficientemente rápidos, adoro correr, foi muito giro ao princípio uma boa partida, boa luta com o Fernando (Alonso) foi uma das minhas melhores primeiras voltas, mas depois comecei a ter muita subviragem, e não me consegui manter com os pilotos à minha frente. Mais tarde as coisas ficaram melhores e estive muito perto de conseguir passar o Carlos (Sainz), mas a verdade é que tendo em conta o que vimos hoje temos mesmo muito trabalho pela frente para fechar esta margem…”

FOTO Martin Trenkler