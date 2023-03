GP Bahrein F1, Lewis Hamilton: “Temos muito em que trabalhar” | AutoSport

Lewis Hamilton foi apenas oitavo no final do primeiro dia de treinos livres, enquanto no outro Mercedes W14, George Russell foi 13º, atrás de uma série de pilotos do meio do pelotão, As coisas não estão nada famosas para os lados da Mercedes.

Hamilton já admite que a equipa tem um grande desafio pela frente, se quer colocar-se ao nível da Red Bull. Hamilton ficou seis décimos atrás de Fernando Alonso (Aston Martin), e meio segundo atrás dos dois Red Bull. A Mercedes já disse ter resolvido a questão do porpoising do ano passado, mas o W14 ainda está longe do desempenho esperado pelos homens da Brackley: “Descobrimos que estamos muito longe. Já tínhamos percebido isso um pouco, no teste, mas é uma diferença muito grande. Estou a dar tudo o que posso”, disse Hamilton, que sente que as diferenças não se dão apenas num aspeto, mas em todos os que interessam: “nas séries longas de voltas estamos um segundo atrás. Temos muito em que trabalhar”, disse o inglês que com a equipa vai ver se há alguma forma de acrescentar desempenho de um dia para o outro.