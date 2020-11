GP Bahrein F1, Lewis Hamilton sobre novos pneus: “Se eles só têm estes, prefiro continuar com os mesmos”

A Pirelli trouxe para o Grande Prémio do Bahrein os compostos para 2021, dando a oportunidade aos pilotos de os testarem. Após o primeiro dia de Grande Prémio, o campeão mundial, Lewis Hamilton, criticou os novos compostos da marca italiana.

“Temos aqui uma equipa da Pirelli connosco e respeito-os muito pelo trabalho que fazem. Mas, nos últimos dois anos tivemos os mesmos pneus. Por isso, tiveram dois anos para desenvolver os novos e chegam aqui com um pneu três quilos mais pesado e quase um segundo mais lento”, afirmou Hamilton ao motorsport.com.

“Eu sei que os adeptos pensam que não faz diferença, mas do ponto de vista do piloto, estamos a trabalhar com marcas sempre na vanguarda da tecnologia. E voltar atrás após dois anos, não sei o que se pode dizer. Se isto é tudo o que eles têm, prefiro continuar com os mesmos pneus”, finalizou Hamilton.