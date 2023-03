GP Bahrein F1, Lewis Hamilton preocupado: “recuperar? é bastante difícil com o conceito que temos” | AutoSport

Lewis Hamilton está preocupado com o atual estado de coisas na Mercedes, e admite que o problema está no conceito que foi escolhido. Se não resultar, será muito difícil recuperar, tal como sucedeu o ano passado: “nos stints longos, estamos bastante perto da Ferrari, a Aston Martin foi a segunda e nós estamos entre a terceira e a quarta posição. Portanto, estamos mais ou menos onde estávamos no ano passado, se não mesmo um pouco mais atrás”.

Quanto a saber se existe alguma esperança de uma temporada competitiva, uma vez que a Mercedes pretende desenvolver atualizações para resolver o seu défice, Hamilton disse que isso pode ser difícil, dada a filosofia que a Mercedes escolheu: “Tenho de ter esperança”. Houve bons progressos durante o ano passado, mas a diferença não era tão grande como agora. Se acredito que podemos colmatar a lacuna em algum momento? Sim, mas penso que é bastante difícil com o conceito que temos”.