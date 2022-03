GP Bahrein F1, Lewis Hamilton: “os problemas são muito maiores”, que há um ano… | AutoSport

Tal como já admitiu George Russell, a Mercedes está neste momento longe da Red Bull e da Ferrari, e Lewis Hamilton já admite que a sua equipa tem “problemas muito maiores” do que esta mesma corrida de 2021, para resolver. Curiosamente, o ano passado, venceu-a, mas este ano, até ver, isso está longe demais.

Os dois pilotos continuam a ter dificuldades no acerto do monolugar, ao ponto de Hamilton ter mudado de afinações para as mesmas de Russell, ainda no TL1, mas segundo diz está longe de chegar a um ‘entendimento’ com o carro. Por isso diz que este ano: “os problemas são muito maiores”. Fica por saber se há solução fácil ou mais demorada, leia-se, nas próximas corridas: “fica claro pelos tempos que não estamos onde queremos. Fizemos alguns progressos, mas não temos ainda ritmo. Estamos muito longe do ritmo de Red Bull, Ferrari”. Pelo que se percebe, os dois pilotos estão ambos de “candeias às avessas” com o carro.