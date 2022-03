GP Bahrein F1, Lewis Hamilton: “os problemas fundamentais que temos no carro ainda lá estão” | AutoSport

Lewis Hamilton foi apenas quinto na qualificação, o resultado possível para a Mercedes face aos problemas que atravessa com o ‘saltitar’ do carro, que é claramente visível nas imagens e que a equipa ainda não conseguiu resolver. Seja como for, já se tinha percebido que existiam problemas e que a Ferrari e a Red Bull estavam na frente, resta agora ver como se desenrola a corrida para ver se a diferença diminui ou se estende ainda mais: “Não encontrámos ainda um caminho, não mudámos demasiado o carro, mas otimizamos um pouco a afinação, mas os problemas fundamentais que temos no carro ainda lá estão. Não sabemos bem o que temos pela frente, mas temos muito desenvolvimento para fazer, sei que não é fácil recuperar mas espero que consigamos. De qualquer maneira estou contente com o dia de hoje. Tendo em conta como o carro estava mau na semana passada, e mesmo ontem, fizemos algumas melhorias, e pelo facto de só termos duas equipas à nossa frente, estou satisfeito com o que já conseguimos”, disse.